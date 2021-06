Iedereen mag zijn zegje doen over de toekomst van de Auvergnepolder

Corona trok zware wissel, maar Amphia en Bravis zijn financieel gezond

16:15 ROOSENDAAL/BREDA - Ondanks corona staan het Amphia en Bravis ziekenhuis er financieel goed voor. Evenals in 2019 scoorde Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom) in 2020 een positief resultaat van 7,5 miljoen euro. Amphia (Breda en Oosterhout) daarentegen sloot 2020 af met ruim 3 miljoen in de min, tegenover 14 miljoen in de plus in 2019. Die duikeling heeft echter niets te maken met de pandemie, maar alles met de kosten van nieuwbouw aan de Molengracht in Breda.