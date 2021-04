Iedereen is wild van de Brabantse Wal in WildopdeWal

De Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en een stukje Roosendaal) is een uitgestrekt natuurgebied. Iedereen die ook maar een beetje bekend is in de regio, weet hoe mooi het er is. Dat vinden ook de leden van de Facebookgroep WildopdeWal. Een groep voor en door mensen die wild zijn op dit natuurgebied én geïnteresseerd zijn in mooie plaatjes van het gebied en de dieren die er wonen.