Iedereen is wel eens de weg kwijt, toch?

De plattegrond die we hadden meegekregen, was vrij onduidelijk. Er was geen telefoonbereik en de langs de kant stond de route slecht aangegeven. Ik zag al helemaal voor me hoe we daar midden in de nacht nog zouden rondpeddelen. Op een gegeven moment kwam zelfs ter sprake wie we als eerste zouden opeten, als we dreigden te verhongeren! En het was allemaal mijn schuld. Ík had de plattegrond verkeerd gelezen.