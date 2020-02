Iedereen in Roosendaal kende Geert: ‘Hij is weggerukt, zo oneerlijk’

Geert en Mario Verstraten groeiden op in Roosendaal, in een gezin met zes kinderen. Ze schelen 18 jaar. ,,Wij zijn altijd vier handen op één buik geweest", vertelt jongere broer Mario. ,,We spraken elkaar elke dag. Hij was voor mij als een tweede vader, maar mijn kuren en streken heb ik ook echt van hem. Toen hij trouwde met Annie was ik 5 jaar. Op de bruiloft, om twaalf uur 's nachts werd ik 6! Zij kent mij ook al sinds ik een klein ventje ben."