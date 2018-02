Iedereen in Bergen op Zoom heeft onderdak tijdens koude nachten

De organisatie maakt aan de Zuidoostsingel tegenover de vaste locatie gebruik van een extra ruimte die van december tot en met maart wordt gehuurd. Het Rode Kruis heeft daar tijdelijk bedden neergezet. ,,Er slapen nu zes mensen en er is nog wat ruimte over. Op onze reguliere locatie zijn alle achttien de plekken bezet. Maar we hebben in Bergen op Zoom altijd nog wel een oplossing mochten beide locaties vol zitten. Ons uitgangspunt is dat tijdens de Koudweerregeling iedereen onderdak moet hebben en dat lukt hier'', zegt De Jong.