Iedere week een rondje in centrum Bergen op Zoom: 'Ook om nieuwe ondernemers te helpen'

Nieuwbouw voor arbeidsmi­gran­ten in Gageldonk-Oost

7 september BERGEN OP ZOOM – Hopmans Wonen wil een joblodge bouwen met 48 slaapplaatsen voor arbeidsmigranten. Het pand moet komen aan de Brechterhoeflaan in de wijk Gageldonk-Oost. De gemeente Bergen op Zoom is positief over het plan. Direct omwonenden worden maandag geïnformeerd. Ze zijn hiervoor per brief uitgenodigd.