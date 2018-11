Iedere Bergenaar torst 3.357 euro schuld mee, meer dan elke andere Brabander

Andere gemeenten doen het financieel een stuk beter. Zo houdt Steenbergen zelfs 660 euro per inwoner over, is de schuld in Woensdrecht 181 euro per inwoner en is in Roosendaal elke inwoner goed voor 1193 euro schuld. De gemiddelde schuld per inwoner in de provincie Noord-Brabant is 1319 euro. De meeste West-Brabantse gemeenten blijven daaronder of zitten er net iets boven. Zo niet Bergen op Zoom. Daar is de schuld ruim 2,5 keer zo hoog.