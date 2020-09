Ideaal trouwjaar valt in duigen: ‘Voor ons is deze tijd behoorlijk verschrikkelijk’

‘Film by the Sea is buitenkans voor Bergen op Zoom’

9 september BERGEN OP ZOOM - De deelname van C-Cinema Kiek in de Pot aan het Zeeuwse festival Film by the Sea is een buitenkans voor de Bergse horeca, middenstand en musea om bioscoopgangers aan de stad te binden. Die oproep doet secretaris Ria Adriaansen van filmclub Cinema Paradiso.