ICB’ers schooien 77.345,67 euro bij elkaar voor Vastenavend

Scholieren Juvenaat in Bergen op Zoom in actie voor Zuid-Soe­dan: ‘Proberen zelfs een baksteen te veilen’

21:39 BERGEN OP ZOOM - Al sinds de oprichting van het Juvenaat in Bergen op Zoom als klein seminarie in 1900 (in 1953 werd het Juvenaat erkend als gymnasium) is het de gewoonste zaak van de wereld dat, in de maanden februari of maart, de school in actie komt voor een goed doel.