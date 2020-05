‘Huwelijk Woensdrecht met Bergen op Zoom is onbespreekbaar’

HOOGERHEIDE - De ingrijpende bezuinigingsplannen van de gemeente Bergen op Zoom leiden tot grote zorgen in Woensdrecht over gevolgen voor de regionale samenwerking. De Bergse stelling dat herindeling geen taboe is, valt slecht.

Hoewel in het Bergse Focusakkoord maar met één zin staat dat een gemeentelijke herindeling geen heilig huisje is in de strijd om financieel gezond te worden, trok het Woensdrechtse CDA-raadslid Marleen Michielsen donderdag alvast fel van leer in de raadsvergadering.

Herindeling onbespreekbaar

,,Samenwerken is prima, maar een herindeling onbespreekbaar. We snappen dat we een aantrekkelijke huwelijkskandidaat zijn, maar geloven niet in sprookjes. Je bent geen evenwaardige partner”, aldus Michielsen. ,,Wij wensen Bergen op Zoom veel succes met hun focusplan de komende jáááren.”

Financiële stresstest

Ook over samenwerkingsverbanden tussen Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom heerst ongerustheid. De Bergse schuldenlast gaat richting 300 miljoen euro, in de financiële stresstest van BDO Accountants presteren de buurgemeenten een stuk beter.

Onaangename verrassingen

,,Hoe kunnen we de gevolgen van grote Bergse bezuinigingen beperken zonder voor onaangename verrassingen te komen staan”, vroeg Jeroen van der Ha (D66) zich af, evenals Rainier Schuurbiers (ABZ). Michielsen uitte haar zorgen over het volksgezondheidsplan Brabantse Wal.

Gevolgen voor Saver of ISD?

AKT-raadslid John Mathijssen riep het Woensdrechtse college op alle risico’s in kaart te brengen. ,,Want Bergen wil ‘verbonden partijen’ doorlichten op toegevoegde waarde en deze eventueel verlaten. Dat kan gevolgen hebben voor Saver of de ISD”, wees Mathijssen op de Intergemeentelijke Sociale Dienst, die voor de hele Brabantse Wal de uitkeringen regelt.

Boa-pool en sportaccommodaties

In het Fokusakkoord staat ook de suggestie om te kijken of Woensdrecht, Steenbergen en Tholen evenredig meebetalen aan de boa-pool en of die kosten beter verdeeld kunnen worden, en naar gezamenlijke sportaccommodaties. ,,Wel erg makkelijk om als gemeente in problemen je onschuldige buren erin te betrekken”, vond Mathijssen.

Kennismaking voor zomervakantie

Volgens burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht is het Focusakkoord is een plan van de Bergse raad op hoofdlijnen. ,,Het college moet dat nog handen en voeten geven. We kennen de nieuwe wethouders nog niet, maar nog voor de zomervakantie volgt er een kennismaking.”

Adriaansen kreeg de belofte bij het Bergse proces betrokken te worden. ,,We gaan ook zelf gevolgen én alternatieven inventariseren. Maar bestaande convenanten, contracten en afspraken kunnen niet zomaar eenzijdig door Bergen worden gewijzigd.”

Nog weinig concrete actiepunten

Daarom verwacht wethouder Lars van der Beek op korte termijn geen grote gevolgen. ,,Het focusplan bevat veel algemeenheden en nog weinig concrete actiepunten. Neemt niet weg dat we als wethouders in de regio op onze qui-vive blijven om te zien hoe Bergen gaat acteren. We gaan met het nieuwe college in gesprek. Laten we het een kans geven en vooralsnog positief denken.”