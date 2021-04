Huurwoningen in Steenbergen en Welberg krijgen glasvezel

Dreigt Bergen op Zoom een spookstad te worden? 'Binnenstad zit volledig dichtgetim­merd’

16 april BERGEN OP ZOOM - Meer horeca in de Bergse binnenstad ligt zwaar op de maag bij de gemeenteraad. ,,Niks doen is geen optie, dan lopen we achteruit”, waarschuwt wethouder Jeroen de Lange, die weer vreest voor leegstand. Maar de politiek zet voorlopig nog steeds de hakken in het zand. Genoeg is genoeg!