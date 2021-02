Hunker naar bezwete bontjassen, gordijnen en leut: ‘Zodra het kan, trek ik mijn bullen aan’

Lopend door de straten van Bergen op Zoom, denkt deze verslaggeefster met weemoed terug aan een jaar geleden. Toen het coronavirus nog in Azië was en wij Bergenaren met z’n allen genoten van de leut. Zoals de Vastenavendliefhebber dat kan. Eindeloos ouwehoeren en ondertussen genieten van een koud biertje, deinend op de muziek van een dweilbandje dat voorbij komt. Op de zondagen vindt dat bij een beetje mooi weer steevast buiten plaats, met het Beursplein als mijn eigen favoriete plek. Deze zondag, een jaar later en een dik pak sneeuw rijker, loop ik er weer. Nu is de stilte soms bijna hoorbaar. Maar dat het Vastenavendfeest in het bloed van veel Bergenaren zit, wordt toch duidelijk.

Dat bleek de eerdere twee voorweekenden dit jaar al. Hoewel de kroegen dicht zijn, kon men toch zo nu en dan wat verklede krabben tegenkomen in de stad. Ook deze zondag zijn ze er: mensen verkleed in gordijnen, bontjassen en andere Vastenavendattributen. Broer en zus Paul en Ine de Waal bijvoorbeeld, die de stadswandeling lopen, opgezet door de Bergse horeca. Paul, lachend: ,,Normaal gesproken val je in de voorweekenden niet op in deze outfit, maar nu wel.”

Toch van genieten

Toch weerhoudt het de twee er niet van om in hun bullen door de stad te gaan. Ine: ,,Zodra het kan, trekken we onze outfits aan. We zitten ook zo voor de buis als er uitzendingen zijn rondom de Vastenavend. Zo kan ik er toch een beetje van genieten.” Paul, die van zijn rode zakdoek een mondkapje heeft gemaakt, is blij met de stadswandeling. ,,Ik mis de Vastenavend zeker en je doet wat je kunt. Maar het meeste dat georganiseerd wordt dit jaar is online. Daarom geniet ik intens van deze fysieke wandeling in bullen.”

In de Moeregrebstraat lopen Brechje Michielsen en Anouk van Broekhoven met een karretje vol lekkers. Ook in hun bullen. Uit hun speaker klinken Vastenavendliedjes. Brechje: ,,We hebben zaterdagavond met onze dweilband Dèèr Voelde Niks Van een Vastenavendquiz georganiseerd. Vandaag brengen we onze prijzen rond bij de winnaars. Of dat in outfit moet?” Lachend: ,,Zodra we een excuus vinden om onze bullen aan te trekken, doen we het.” Anouk licht toe: ,,Dat er geen Vastenavend is dit jaar, betekent niet dat het een verloren jaar hoeft te zijn. Er zijn alsnog ontzettend veel initiatieven van verschillende Bergenaren en clubjes. Dat vind ik heel leuk om te zien.”

Online quiz

Aan hun online quiz deden uiteindelijk zo’n 250 mensen mee. Enige trots heerst er, maar ook het besef dat ze toch echt liever de stad in gaan. Brechje: ,,Het is een heel geregel hoor, zoiets digitaal op poten zetten. Maar we roeien met de riemen die we hebben.” De opbrengst van de quiz gaat naar de Voedselbank. En naar hun thuisbasis: Café ‘t Slik. Die zaterdagavond is er 650 euro opgehaald. ,,Natuurlijk zijn we trots, maar we kunnen ook niet wachten om weer met alle Bergenaren écht samen te zijn. Op zo’n overvol Beursplein bijvoorbeeld.”