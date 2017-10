Hulpverlening worstelt met opvang zwerfjongeren in West-Brabant

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - De Maatschappelijke Opvang in Bergen op Zoom luidt de noodklok over de opvang van zestig zwerfjongeren (van 18 tot 22 jaar) in West-Brabant. Het gaat veelal om jongeren die op hun 18de verjaardag abrupt uit de Jeugdzorg moeten zonder perspectief op huis en baan.

Ger van Nispen van de Maatschappelijke Opvang maakt het geregeld mee dat hij onverwachts een telefoontje krijgt van Jeugdzorg met de melding dat bijna per direct een jongere de instelling gaat verlaten. Of er dan voorafgaand niets geregeld of voorbereid is? Nee dus. ,,Dan worden wij gebeld met het verzoek of we iets kunnen doen'', aldus Van Nispen tijdens een gesprek met Bergse raadsleden over de daklozenopvang. Hij schat dat zo'n zeventig procent van de zestig zwerfjongeren vanuit de Jeugdzorg op straat is beland.

Zinloos

Jongeren kunnen vanaf hun 18de weliswaar een uitkering aanvragen, maar voorwaarde is dat ze eerst vier weken moeten solliciteren. ,,Maar solliciteren zonder dat je een woonadres kunt opgeven, is zinloos'', weet Van Nispen. Het duurt al gauw maanden voordat zo'n thuisloze jongere met terugwerkende kracht een uitkering krijgt. ,,Waar moet hij in de tussentijd van leven? Geen geld, geen huis.'' De kans is groot dat de jongere in die maanden afglijdt naar een zwervend bestaan in combinatie met criminaliteit of verslaving. ,,Als de gemeente per jongere zo'n 1500 euro zou investeren om die eerste maanden te overbruggen, krijgt zo'n jongere perspectief'', aldus de zegsman van de Maatschappelijke Opvang.

Die beperkte investering betaalt zich volgens hem zeker terug. Ter vergelijking: een dakloze kost de samenleving per jaar al gauw 40.000 tot 50.000 euro. Advies daarom aan de politiek: investeer in preventie, investeer in een jongere zodra die hulp nodig heeft en niet pas als het leed al is geleden. Komt bij dat het vaak gaat om jongeren met een licht verstandelijke beperking die dus kwetsbaar zijn.

Van Nispen is evenmin gelukkig met het doorleiden van deze jongeren, via een Wmo-indicatie, naar projecten van Beschermd Wonen. ,,Dat lijkt een oplossing, maar is het niet. Als ze eenmaal in Beschermd Wonen zitten, komen ze de hulpverlening nooit meer uit.''

Verslaafd

De groep van zestig zwerfjongeren komt bovenop de ongeveer negentig daklozen in het gebied van de samenwerkende gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge en Rucphen. Al jaren wordt gepoogd om deze daklozen, soms verslaafd en psychiatrisch ziek, ergens onderdak te brengen. Nadat de Roosendaalse gemeenteraad vorig jaar de slepende plannen voor een opvang liet stranden, wordt ingezet op kleinschalige huisvestingsprojecten zoals Sober Wonen en Housing First.