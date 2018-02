Hulpje Klaas Otto hoort 15 maanden eisen voor mishandeling ex

BREDA - Janus de V. uit Bergen op Zoom, mede-oprichter van No Surrender en rechterhand van Klaas Otto, zou 15 maanden de cel in moeten, waarvan 5 voorwaardelijk, omdat hij zijn ex-vouw jarenlang mishandelde en kleineerde. Dat eiste officier van justitie Koert van Damme donderdag in de rechtbank in Breda.

Toen de vrouw zwanger was, werd ze op een nacht door De V. gedwongen om urenlang naakt voor het raam te blijven staan. Toen ze het uiteindelijk durfde om toch gewoon in bed te stappen, werd ze geslagen. Het was het heftigste verwijt dat donderdag tegen De V. werd gemaakt. En dan was er ook nog die keer dat hij een zonnebank naar haar gooide. Of dat hij haar 's nachts letterlijk de auto uit sloeg in een bos.

De vrouw zou van 2007, toen ze een relatie kregen, tot 2014 stelselmatig zijn mishandeld. ,,Toen reed ik in het donker stiekem bij je weg. Met de kinderen'', zei ze over de manier waarop ze hem de bons gaf. De V. ontkende gisteren alle aantijgingen. Hij zei dat het niet was gebeurd en ook in het dossier zit behalve de beschuldiging zelf niet veel bewijs. Verschillende getuigen wilden of durfden niet tegen De V. te getuigen.

,,Het is al een tijdje rustig, dat wil ik zo houden'', zei een mogelijke getuige. Het lijkt erop dat mensen, net als in het proces tegen De V. en Klaas Otto, bang zijn om belastend tegen de twee te verklaren.

Voor Van Damme zijn echter de talloze foto's van bloeduitstortingen en andere verwondingen voldoende voor het bewijs. Plus de bezoeken aan de huisarts en één keer zelfs aan het ziekenhuis, waar ze zei door De V. te zijn geslagen.

Advocaat Robert van 't Land zag een complot van justitie om De V. achter de tralies te krijgen. De V. werd namelijk pas officieel verdacht van de mishandelingen vlak voor hij werd geschorst in de grote afpersingszaak waarin hij samen met Otto terechtstaat. Veel te laat, waardoor goed onderzoek niet meer mogelijk was. In die andere zaak wacht hem mogelijk een jarenlange gevangenisstraf. Die zaak begint over twee weken.