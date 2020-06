Hulpdiensten rukken uit voor een ruzie tussen bewoners in huis in Hoogerheide

'Nieuwe’ verdachte gruwel­moord Belg is zoon van opgepakte vrouw uit Bergen op Zoom

11 juni MIDDELBURG/STEENBERGEN - De 23-jarige man die donderdag is aangehouden in het onderzoek naar de gruwelmoord op de Belg Johan van der Heyden, is de zoon van de 42-jarige vrouw die dinsdag in Bergen op Zoom is opgepakt. Dat bevestigen meerdere bronnen aan BN DeStem.