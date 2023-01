Hulde voor Herdertjestocht, Lichtstoet en Syrisch gezin: Woensdrecht reikt waarderingsprijzen uit

HOOGERHEIDE - Het Syrische gezin Jesri, de stichting Lichtstoet en de Herdertjestocht zijn de winnaars van de Woensdrecht Waarderingsprijs 2022. De uitreiking vond maandagavond plaats in het gemeentehuis in Hoogerheide.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie mochten Theo en Lia Kuijlen, Louis en Lena Minnebach, Rudy en Lia van Lakwijk en Marco en Monique de Nijs namens buurtvereniging De Straat de prijs in ontvangst nemen voor de drukbezochte Herdertjestocht die twintig jaar door het dorp Woensdrecht trok. In december gebeurde dat voor het laatst, want de organisatie stopt ermee. Aan vrijwilligers en publiek is nooit gebrek, wel aan bestuursleden.

De stichting Lichtstoet Woensdrecht kreeg een waarderingstrofee voor de optocht met versierde en verlichte carnavalswagens die elk jaar in een andere kern wordt gehouden. De editie 2022 werd een internationale stoet, want vanwege de viering van 775 jaar Putte trok de imposante karavaan vanaf Belgische bodem tussen rijen volk de grens over tot in Nederland.

‘Trots hoe we uitdagingen het hoofd bieden’

De derde waarderingsprijs viel ten deel aan het Syrische gezin Jesri uit Hoogerheide. Moeder Nemeh hielp met haar man en kinderen als tolk en vrijwilliger bij de crisisnoodopvang van vluchtelingen in MFC Kloosterhof in Hoogerheide en sinds oktober bij de voormalige Van Niftrik-fabriek in Putte. Dochter Rahaf is daar regelmatig aan de slag en werkt tegenwoordig bij het Rode Kruis.

Burgemeester Steven Adriaansen haalde in zijn nieuwjaarstoespraak aan hoe ook Woensdrecht in 2022 werd geraakt door grote ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, het vluchtelingenprobleem in Ter Apel, de stikstofcrisis en hoge prijzen voor energie en levensmiddelen.

Quote Ik ben er trots op hoe we samen grote uitdagin­gen het hoofd bieden. Hartverwar­mend gewoon, alle vrijwilli­gers die klaarston­den Steven Adriaansen, burgemeester gemeente Woensdrecht

,,We voeren het goede gesprek met onze agrariërs over hun toekomst, bieden energietoeslag en werken mee aan de opvang van Oekraïners bij de Volksabdij in Ossendrecht en van vluchtelingen in Putte. Ik ben er trots op hoe we samen met inwoners, ondernemers en organisaties die uitdagingen het hoofd bieden. Hartverwarmend gewoon, alle vrijwilligers die klaarstonden.”

Rondslingerende vuilniszakken

Verder keek Adriaansen vooruit naar het WK veldrijden op 4 en 5 februari in Hoogerheide. ,,Een prachtig sportief spektakel, waarbij we tienduizenden wielerliefhebbers ontvangen.” Ook wees hij op het vertrek in 2023 van Fokker Elmo (‘een bittere pil’), maar tevens op de oplevering van de megahal voor Fokker Techniek: ,,Dat brengt werkgelegenheid.”

Tevens demonstreerde Adriaansen een primeur. Per 2 januari is er nieuw systeem voor digitale meldingen van burgers. Zelf meldde hij rondslingerende vuilniszakken in de hal, waarop de buitendienst deze meteen kwam verwijderen.

