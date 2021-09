Huizen te duur voor starters in Woensdrecht: ‘Ik woon nog in het kamertje waar ik geboren ben’

OSSENDRECHT - Betaalbare woonruimte voor starters is ook in de gemeente Woensdrecht amper te vinden. En de zoektocht naar alternatieven valt niet mee, bleek dinsdag op een VVD-avond over de lokale woningmarkt.

Delen per e-mail

Bezoekers van ‘Bakkie met de fractie’ bij de VVD in De Drieschaar te Ossendrecht noemden de woningschaarste in Woensdrecht ‘een drama'. Dat kon directeur Martin van der Haven van MY Base, dat gemeenten adviseert maar zelf ook basiswoningen van 50 vierkante meter ontwikkelt, alleen maar bevestigen.

,,Hier staan slechts twee huizen te koop onder de twee ton, zoals deze van 199 mille in de Rubertstraat in Hoogerheide", zei Van der Haven. ,,Daar bood ik 215.000 euro op, maar dat bleek niet genoeg", verzuchtte Reinier Flipsen (28) uit Woensdrecht. ,,Uit noodzaak woon ik nog bij mijn ouders, in het kamertje waar ik geboren ben.”

Quote Ik bood 215.000 euro voor een huis van 199 mille, maar dat bleek niet genoeg. Uit noodzaak woon ik nog bij mijn ouders Reinier Flipsen (28) uit Woensdrecht

Volledig scherm VVD-raadslid Robbert-Jan Willeboordse in discussie met de jonge woningzoekenden Robin De Waerhert uit Bergen op Zoom en Woensdrechtenaar Reinier Flipsen. Op de achtergrond Adri van Gaal van Dorpsplatform Putte. © Peter de Brie

Geen vrolijke data

De overige data stemden evenmin vrolijk. ,,Huurwoningen tot 1000 euro vind je in de vrije sector amper. Tot 2040 zijn er 500 woningen extra nodig. De vergrijzing gaat hard, met Huijbergen en Putte op kop. En grote bouwprojecten kosten elf jaar van idee tot oplevering", schetste Van der Haven.

Met MY Base ontwikkelde hij een energieneutraal huis van 50 vierkante meter. ,,Dat kun je stapelen of schakelen. Geschikt voor jong en oud. Maar net als met tiny houses, die kleiner zijn, moet je een goede plek vinden en een vervolglocatie, want je mag ze niet permanent laten staan. Dus moeten gemeenten wel mee willen denken.”

Alternatieve woonvormen

Elisah Pals (37) bouwde met haar vriend Martin Kreft zelf een tiny house in Hoogerheide, waar ze vandaan komt. ,,Voor de leefbaarheid in Woensdrecht is het belangrijk om alternatieve woonvormen te verkennen. Hier staan nu 24 huizen te koop op Funda voor gemiddeld 380.000 euro, terwijl een starter zo’n twee ton hypotheek kan krijgen. De jeugd trekt weg.”

Quote Hier staan nu 24 huizen te koop op Funda voor gemiddeld 380.000 euro, een starter kan zo’n twee ton hypotheek krijgen. De jeugd trekt dus weg Elisah Pals

Voor jongeren die duurzaam willen wonen of ouderen die iets kleiners zoeken, kan er echt iets gecreëerd worden, zag Pals bij een tocht door Nederland. ,,Lege kantoren of boerderijen benutten, erfdelen, woningen splitsen, zelf bouwen. Niet eens om het geld, maar voor een andere manier van leven. Je moet je niet laten ontmoedigen, maar gemeenten en banken moeten goede initiatieven de ruimte geven.”

Oproep aan inwoners

VVD-voorman Marius Bakker riep iedereen op zijn partij te blijven bestoken met vragen en ideeën. ,,Als gemeenteraad moeten we precies weten waar behoefte aan is.”

Quote Blijf ons bestoken met vragen en ideeën. Als gemeente­raad moeten we precies weten waar behoefte aan is Marius Bakker, fractievoorzitter VVD Woensdrecht

Robin De Waerhert (31) uit Bergen op Zoom wist het wel. ,,Ik wil zelf een tiny house bouwen om goedkoper en duurzamer te leven. Liefst permanent. Je hebt hier een wijde omgeving om in te leven, met gratis bos en zee in de buurt. Een kast van een huis is niet nodig.”

Quote Je hebt hier een wijde omgeving om in te leven, met gratis bos en zee in de buurt. Een kast van een huis is niet nodig Robin De Waerhert uit Bergen op Zoom

Volledig scherm Martin Kreft en Elisah Pals die hun eigen tiny house bouwen, VVD-leider Marius Bakker en Martin van der Haven van MY Base (vlnr) spraken op de avond over de Woensdrechtse woningmarkt. © Peter de Brie