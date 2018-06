'Huizen en winkels bereikbaar tijdens NK wielrennen in Hoogerheide'

Bij de finish aan de Scheldeweg in Hoogerheide is de live uitzending door de NOS te volgen op grote schermen. Daartoe hangen er beide dagen helikopters in de lucht. Bonthuis verwacht ondanks de drukte geen overlast. ,,Deze sport kent geen hooligans. De helft is wielerfan, de helft sfeerzoeker. Het lijken er veel, maar ze verspreiden zich over het parcours."