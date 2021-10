Huiveren met Halloween: ‘Tof als mensen schrikken van jouw creatie’

WEST-BRABANT - Of er in West-Brabant een beetje gegriezeld kan worden? Nou en of! Na een oproep stuurden lezers ons allerlei foto's van halloweentuinen, -huizen én -activiteiten. ,,We zijn dol op Halloween!”

Skeletten in een eigengemaakte doodskist, spinnen en spoken: er is van alles te vinden in de voortuin van Elma Blom uit Sint Willebrord. ,,Mijn vrouw en ik zijn dol op Halloween en onze drie kinderen ook. Horrorfilms, schminken, het huis versieren: het kan voor ons niet gek genoeg. We zien het het liefst in Amerika, maar dat gaat dit jaar helaas niet...” Dus dan: lekker griezelen in eigen huis en tuin!

Volledig scherm De voortuin van Elma Blom. ,,We gaan graag met Halloween naar Amerika, maar dat gaat nu niet.” © Elma Blom

Samen met haar vader ging Saskia van Hemert uit Zevenbergen op pad om halloweenspullen te kopen. ,,Eigenlijk hebben we dit jaar pas echt goed uitgepakt. Mijn vader en ik vinden Halloween heel leuk. Ik vind het zelf leuk omdat het anders dan anders is.”

Wat Van Hemert vooral leuk vindt, is het versieren van haar huis. ,,We hebben al verschillende reacties van de buren gekregen. Ik kwam vorig jaar zelfs tijdens het uitlaten van de hond een mevrouw tegen die met haar kind per se langs onze tuin wilden lopen. Dit jaar hebben we besloten om het te upgraden.”

Volledig scherm Saskia van Hemert en haar vader vinden Halloween heel leuk en kleden hun huis ieder jaar weer aan. ,,Dit jaar hebben we besloten te upgraden.” © Saskia van Hemert

Volledig scherm Het raam van Saskia van Hemert. ,,We hebben al veel reacties van de buren gekregen.” © Saskia van Hemert

Ook het huis van Eva Manniën uit Etten-Leur is weer volop in halloweensfeer. ,,Ik hou enorm van Halloween. Het is prachtig om te zien hoe creatief mensen zijn met versieringen.” Mannien noemt het ‘dé tijd van het jaar om los te gaan met versieren’. ,,Het is echt een uitdaging om ieder jaar weer iets nieuws te bedenken en groter uit te pakken. Wat vooral leuk is, is als voorbijgangers stoppen bij je huis en schrikken of lachen om je creatie.”

Volledig scherm Het huis van Eva Manniën uit Etten-Leur. ,,Het is prachtig om te zien hoe creatief mensen zijn.” © Eva Manniën

Volledig scherm Het huis van Eva Manniën. ,,Het is ieder jaar weer een uitdaging om iets moois te maken.” © Eva Manniën

Griezelactiviteiten Wil je nog op pad met Halloween? Er is van alles te doen in de regio: - In Nispen is er jaarlijks een Halloweenwandeling. Dat is dit jaar op zaterdag 30 oktober. Woonzorgcentrum De Pastorie doet ook voor het eerst mee. ,,Wij willen er een groot spektakel van maken. Bezoekers kunnen komen om dolende geesten te ontmoeten en duistere verhalen te horen. Meerdere mummies dolen rond.” - In speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal wordt vrijdagavond 29 oktober een halloweenevenement georganiseerd, vooral gericht op kinderen. Die kunnen komen griezelen tussen 16.00 en 21.00 uur. Het evenement is ‘kindvriendelijk’ en de adviesleeftijd is vanaf 4 jaar. - Ook in Roosendaal houdt Creeezy Verhuur zaterdag 30 oktober een halloweenactiviteit. De activiteit bestaat onder andere uit een halloweengrot, vuurwerk, lichteffecten, schminkers en nog veel meer. Adres: Burgerhoutsestraat 107. - In Dinteloord organiseert een groep vrijwilligers jaarlijks een griezeltocht. Dit jaar pakken zij zaterdag 30 oktober groots uit op het schoolplein van de Petrus en Paulusschool. Er is een ‘enge route’ en een ‘kinderroute’. - Naar het spookhuis, dat kan in Sprundel zaterdag tussen 18.30 en 22.30. Het spookhuis is aan de Gersteberg 6. - Griezelliefhebbers kunnen 30 en 31 oktober terecht in Welberg. Daar is een heuse drive-in, met een eigengemaakte kortfilm: The Game. - Een eng bezoekje aan Fort Sabina in Heijningen, dat kan zaterdag 30 oktober. ‘Grote griezels en kleine griezels’ kunnen er terecht om voor een ‘eng, leuk avontuur’.