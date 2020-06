Huiswerk na verhitte scholendiscussie in Woensdrecht

HOOGERHEIDE/WOENSDRECHT - Om in onderwijstermen te blijven: de discussie over huisvesting van scholen in de gemeente Woensdrecht in het algemeen, en over de nieuwbouw voor De Poorte en De Stappen in het bijzonder, heeft de raadsleden woensdag doen ‘nablijven’ tot tegen middernacht. De fracties én wethouder Lars van der Beek gaven elkaar huiswerk mee.

Dat er bij de Fortuinstraat in Woensdrecht een nieuw complex moet komen dat vanaf 2023 de basisscholen De Poorte te Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide vervangt én ruimte biedt voor kinderopvang, samen Integraal Kind Centrum genoemd, staat voor de hele raad buiten kijf. Maar hoe dat IKC ontwikkeld moet worden, bleek geen abc’tje voor de fracties.

Investering van 7,3 miljoen

Zowel scholenkoepel Lowys Porquin Stichting (LPS) als de gemeente krijgen geld van het rijk. Dat willen ze in een gezamenlijke pot stoppen. De investering (7,3 miljoen euro) plus het bouwbeheer van het moderne, duurzame IKC willen in handen geven van de Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). Daarvan wordt het IKC dan 40 jaar gehuurd, voor 207.000 euro per jaar. Al bij al moet dat goedkoper uitpakken dan bouw en onderhoud zelf doen.

Huren als eigenaar

Maar hoe hou je als gemeente invloed in dat concept van ‘huren als eigenaar’, vroeg Marleen Michielsen (CDA) zich af. ,,Worden we niet overgeleverd aan de willekeur van het schoolbestuur?” En wat als de LPS tussentijds failliet zou gaan, wilde Ruud Gaarkeuken (PvdA) weten.

Tafeltennissers Hotak

En hoe zit het met tafeltennisclub Hotak'68, die MFC Kloosterhof wil verruilen om in de gymzaal en maatschappelijke ruimte in het IKC te gebruiken? ,,Wat voor huur betaalt Hotak, mogen ook andere clubs erin?”, opperde John Mathijssen (AKT). ,,En wat als Hotak toch niet meegaat, dan heb je kapitaalsvernietiging.” D66'er Thierry de Heer toonde zich bezorgd over het idee van een sportkantine (met alcohol) in een school.

Ook te huur door andere clubs

Volgens wethouder Van der Beek moet de deal met Hotak nog beklonken worden. ,,Maar komt het rond, dan betalen ze marktconforme huur. En zo niet, dan kan de bouw nog worden verkleind. Als bijvoorbeeld METO de zaal wil huren voor een voetbaltoernooi, dan kan dat ook. Het horecadeel is dicht tijdens schooluren.”

Losse eindjes

Van der Beek vreest niet dat LPS omvalt of eerder dan over 40 jaar zou willen afhaken als huurder. ,,Maar in het uiterste geval vervalt de school dan aan de gemeente.” De invulling van de beheerstichting die toezicht moet gaan houden, is nog niet bekend, meldde hij. Voor alle partijen, op de VVD na, had het IKC-plan nog te veel losse eindjes om er al mee in te stemmen, dus komt het in de raad van 9 juli terug.

Krediet van 730.000 euro

Van der Beek moet dus nog meer uitleggen en overtuigen, maar wil wel nog voor de zomer aan de slag. ,,Het krediet van 730.000 euro dat we vragen ter voorbereiding is juist nú nodig om alles uit te werken. Vertraging zou jammer zijn, vooral voor leerlingen van De Poorte, want dat gebouw is echt op.”

Wethouder Lars van der Beek hoopt dat er geen vertraging ontstaat rond de bouw van een nieuw scholencomplex in Woensdrecht. ,,Want het huidige pand van De Poorte is echt op."

De Boerderie

En dan lag er nog een brief van Jan van Mierlo namens kinderopvang De Boerderie, die stelt geen kans te hebben gekregen om mee te doen in het IKC. Dat riep vragen op over de wel erg grote rol van de LPS, onder wiens vlag sinds 1 januari ook kinderopvang Jongleren valt. Volgens Van der Beek liep het traject met die twee partijen al voordat ze samengingen en moet Jongleren ook gewoon huur gaan betalen.

Complot of paranoia?

,,En ja, de LPS is een grote speler, maar om nu het sfeertje te creëren dat die hier de dienst uitmaakt? En dat het lijkt of de gemeente met de LPS in een soort complot richting Van Mierlo zit? Sorry, dat is paranoia en echt pertinent niet waar”, reageerde Van der Beek, met name richting de grootste criticasters AKT en PvdA.

Capaciteitsprobleem

,,In 2017 is gevraagd wie mee wilde doen in het IKC. Van Mierlo kon toen niet aanhaken en dus is er met andere partijen het plan ontwikkeld dat er nu ligt. Fijn en knap dat De Boerderie nu zo goed loopt, maar om nu om 5 voor 12 een plek te eisen, gaat te ver. Bovendien staat het IKC er pas in 2023, dat lost zijn capaciteitsprobleem nu niet op.”

Strakker plannen