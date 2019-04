Huiskoor van de Bergse Gertrudiskerk bestaat 55 jaar

Want of HMR ook de 60 jaar haalt? Damveld en voorzitter Louis van Egeraat zijn er niet van overtuigd. Zelf begonnen zij in hun tienerjaren bij het koor. Maar jonge mensen staan niet meer te trappelen om kerkmuziek te zingen.



Damveld noemt als voorbeeld de schola cantorum, een deelkoor van HMR dat Gregoriaanse muziek zingt. ,,Er zijn steeds minder mensen die zich in willen en kunnen zetten, maar daardoor stroomt ook alle kennis weg. Dan is weer een eeuwenoude traditie uit de stad verdwenen.’' Daar komt bij dat de subsidiespoeling in Bergen op Zoom, met zo’n 400 evenementen, angstig dun is geworden. Van Egeraat: ,,HMR dreigt ondergesneeuwd te raken door een overkill aan veel van hetzelfde. We moeten het van de toren blijven schreeuwen: hier gebeuren mooie dingen.’’