Huiskamergevoel in het oude raadhuis in Halsteren

VIDEO Koers en theater komen samen in 'Kasseien', wielerhel­den op het podium

11:45 BERGEN OP ZOOM - De koers en theater. Twee werelden apart. Schrijver John van Ierland (53) en theatermaker Diemer van Wijk brengen ze samen in theaterstuk 'Kasseien'. Een nieuw fenomeen waar kunst en cultuur hand in hand gaan. Met wielerhelden als Jacques Hanegraaf, Cees Bal en mecanicien Geert Polak. Het wielertheaterstuk gaat 27 september in première in stadsschouwburg De Maagd.