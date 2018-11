Huishoudelijke hulp terug naar uren in regio Bergen op Zoom?

Heeren De Wit Transport failliet verklaard

6:00 OSSENDRECHT/ROOSENDAAL - Heeren De Wit Transport BV, een van oorsprong Ossendrechts bedrijf waarvan in 2013 de transportactiviteiten zijn overgenomen door de Heeren Groep in Roosendaal, is failliet. Curator Joost Willemen onderzoekt de kansen op een doorstart. De 21 werknemers worden donderdag in Roosendaal bijgepraat.