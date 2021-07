Huisartsassistente Ingrid heeft in ruim 30 jaar heel wat injecties gezet en oren uitgespoten

Student mag niet studeren maar wél vakantie vieren in oranje Spanje

23 juli Wat is een noodzakelijke reis in coronatijd? Wie bepaalt dat? Deze moeder dacht dat een half jaar studeren in het buitenland noodzakelijk was want het levert studiepunten op voor een HBO-diploma. Dat zie ik helemaal verkeerd. In oranje Spanje mag je vakantievieren maar niet studeren.