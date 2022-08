Huisarts Mascha wil stakingsweek nu kabinet mes zet in zorg: ‘We zijn gekke Henkie niet’

,,We zijn gekke Henkie niet, maar we laten ons wel zo behandelen. Mijn voorstel aan huisartsen: met z’n allen één week staken zodra de zomervakantie voorbij is. Laat patiënten maar direct aankloppen bij de spoedeisende hulp en de rest van het ziekenhuis. Eens zien hoe snel de regering en zorgverzekeraars dan luisteren naar onze ideeën. We moeten de boel kennelijk eerst in de soep laten lopen, voordat doordringt dat het zo niet verder kan”, aldus huisarts Mascha Witteman-de Kok (42) van groepspraktijk De Ligne in Made.