Huisarts in West-Brabant in de knel: ’Als dit zo doorgaat, vallen dokters om’

Bergse dichters bundelen zich in ‘We zijn het echt’

6:00 BERGEN OP ZOOM - Een ode aan de Gevangenpoort. De enige overgebleven stadspoort van Bergen op Zoom. Een gedicht van Angeliena Huis. Het is te vinden in de bundel We zijn het echt. Die wordt op zondag 9 december officieel gepresenteerd in Den Enghel aan de Grote Markt.