Huis in Steenbergen dicht na vondst drugs, wapens en munitie

6 maart BERGEN OP ZOOM - Van de koplampen in je auto, tot de behuizing van je mobiele telefoon. Zelfs de plastic spatschermen voor de kassa komen bij Sabic in Bergen op Zoom vandaan. De Bergse ‘site’ maakt grondstoffen voor de industrie. Voornamelijk in de vorm van plastickorrels. Een halve eeuw later is de fabriek uitgegroeid tot een van de grootste werkgevers van de regio.