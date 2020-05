Huis aan Anjerstraat in Steenbergen op slot na vondst hennepplanten

Poolse man raakt gewond bij steekpar­tij Stella Maris in Steenber­gen, landgenoot meteen aangehou­den

10:33 STEENBERGEN - Bij de steekpartij in het arbeidsmigrantenhotel Stella Maris aan de Kapelaan Kockstraat in Steenbergen is donderdagavond een 29-jarige Poolse man gewond geraakt. De 27-jarige verdachte is meteen aangehouden.