‘Huilend kind vanaf anderhalve meter afstand troosten, dat gaat niet’

CRUCIALE BEROEPENBERGEN OP ZOOM - Hoe vergaat het onze streekgenoten met een cruciaal beroep die in deze tijd van coranacrisis onze maatschappij draaiende houden? Deze week laten we enkelen van hen aan het woord. Vandaag: Karina Smits (53), pedagogisch medewerker bij kinderopvang De Kleine Markies in haar woonplaats Bergen op Zoom. ‘De kinderen missen hun vriendjes en vriendinnetjes heel erg.’

Quote Het is net of we de vakantie­tijd draaien. Ik heb dat ook als ik 's morgens van huis ga. Het is zo stil en rustig op straat! Karina Smits, De Kleine Markies ,,Als wij dicht zouden zijn, zouden mensen die in cruciale beroepen werken, hun werk niet kunnen doen. Daarom zijn wij zo belangrijk. Het is vanwege het coronavirus natuurlijk ook niet verstandig om de opvang van de kinderen door opa en oma te laten doen, zeker niet als ze wat ouder zijn.”

Kleinere groepen en veel handen wassen

,,Wij houden zoveel mogelijk rekening met de veiligheidsvoorschriften van het RIVM. De groepen zijn kleiner. Handen wassen deden we al veel, in de elleboog niezen deden we ook al. Maar wat we niet doen, is anderhalve meter afstand houden. Dat gaat gewoon niet. Oudere kinderen kun je het wel uitleggen, de kleintjes begrijpen dat niet. Als ze op schoot willen kruipen, duw je ze niet weg. En een huilend kind kun je moeilijk vanaf anderhalve meter afstand troosten.”

Een bijzondere tijd

Quote Ach, als je in de kinderop­vang werkt, bouw je vanzelf een sterke weerstand op Karina Smits ,,Het is bij ons veel minder druk dan normaal. We hebben altijd drie groepen van zestien kinderen, nu één groep van tien. En hierboven op de bso hebben we nu maar zes kinderen. Het is net of we de vakantietijd draaien. Ik heb dat ook als ik 's morgens van huis ga. Het is zo stil en rustig op straat! Dan besef ik dat dit een bijzondere tijd is.”

,,Ik maak veel minder uren. Normaal dertig uur in de week, nu twaalf. We werken allemaal nog, maar dan een stuk minder. Het is fijn dat we op deze manier allemaal contact met het werk kunnen blijven houden.”

Knutselopdrachtjes voor kids thuis

,,Dat contact houden we ook met de kinderen die nu niet komen. De kinderen hier missen hun vriendjes en vriendinnetjes heel erg. We sturen bijvoorbeeld knutselopdrachtjes die ze thuis kunnen maken. We vragen ze ook om foto’s te sturen. Daar hangt de deur al helemaal vol mee. En we krijgen veel leuke mailtjes. Maar ik hoop wel dat het na 28 april klaar is en dat alle kinderen dan weer hier kunnen komen.”

Niet zo gauw bang