Huijbergse nieuwjaarsduik stuk kouder dan Noordzeeduik

HUIJBERGEN - De Huijbergse nieuwjaarsduik begon in 2013 als een geintje, maar is in het dorp een niet meer weg te denken traditie geworden. Gistermiddag stormde ruim twintig dapperen het ijskoude water in. En ze waren er net zo vlug weer uit als dat ze er in waren gerend, want het water was nog kouder dan zeewater.

Dat water was in de ochtenduren door de plaatselijke brandweer in een van de wadi's aan de Boomstraat gespoten. ,,Dit water is amper vijf graden en dat is een aantal graden frisser dan het zeewater", legt een van de brandweerlieden uit, die een paar uur bezig is geweest om de wadi vol te laten lopen.

De brandweer omarmde in 2013 het plan voor een Huijbergse nieuwjaarsduik. Het was de toenmalige uitbater van café de Kroon, Peter Klijs, die voor de gein met idee op de proppen kwam om in een van de pas aangelegde wadi's een nieuwjaarduik te organiseren. Het geintje werd serieus en de nieuwjaarsduik werd een feit.

Tevreden

Vorig jaar zette de nieuwe uitbaters van De Kroon, Yolanda Ots en Kees van der Poel, de traditie voort. Veel duikers zijn er nooit, maar aan publiek langs de wadi geen gebrek. Zo ook weer gistermiddag, toen een paar honderd toeschouwers zich amuseerden met de dappere duikers.

Yolanda Ots ziet de duik ook als een gelegenheid waarbij de bewoners elkaar een gelukkig nieuwjaar toewensen. Ze is dik tevreden dat het aantal duikers de laatste jaren toeneemt. Bij de eerste vijf edities waren er elke keer minder dan tien deelnemers. ,,Vorig jaar hadden we zestien deelnemers en nu hebben we er ruim twintig", zegt een tevreden Ots.

Vrouwenkleren

De meeste duikers waren twintigers, maar er was ook een oudere man die in vrouwenkleren de plomp in dook. Onder de deelnemers ook drie meiden. Een man had zijn twee nog jonge kinderen meegenomen om samen met hen in het koude water te duiken. Dat viel bij aan aantal toeschouwers niet in goede aarde ,,Onverantwoordelijk", riepen ze.