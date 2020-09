Huijbergse bibliotheek ziet niets in halvering nieuwbouwplan

HUIJBERGEN - De halvering van het budget voor een nieuwe bibliotheek in Huijbergen is onacceptabel. Dat stelt bestuursvoorzitter Adri Damen. Maandag bespreekt hij met wethouder Jeffrey van Agtmaal hoe het nu verder moet.

Het college had het plan om de bibliotheek, nu nog onderdak in het oude gemeentehuis, voor 311.000 euro te herhuisvesten in een stuk nieuwbouw bij MFC De Kloek. Een meerderheid van AKT, ABZ en VVD in de Woensdrechtse gemeenteraad stuurde B en W terug naar de tekentafel met een budget van 150.000 euro.

Grote verontwaardiging

,,De verontwaardiging is nog altijd groot”, zegt Damen. ,,Dat plan was goed doordacht. We zouden van 360 m² nu al teruggaan naar 240 m², voor onze boeken en wat kantoor- en opslagruimte. Met 1,5 ton kom je aan 150 m², terwijl we volgens de landelijke norm alleen al 190 m² nodig hebben voor onze collectie, die we verkleinen van bijna 16.000 naar 12.000 boeken.”

Met ruim 400 leden en 10.400 uitleningen in 2019 voorziet de bieb volgens Damen nog altijd in een behoefte. ,,Dus gaan we niet akkoord met die nieuwe insteek. We voorzien de basisschool, krijgen klassen op bezoek. En we zijn nodig hé. Ik hoor van ondernemers dat er ze stagiairs krijgen die amper een handleiding kunnen lezen. Dan moet je niet op een bibliotheek en educatie bezuinigen.”

Nieuwe supermarkt en appartementen

Zodra de bibliotheek het oude gemeentehuis verlaat, wil Bouwgroep De Nijs-Soffers daar een nieuwe Coop-supermarkt van 650 m² en dertien appartementen realiseren. Op de huidige Coop-locatie zou dan een hofje met negen seniorenwoningen komen. ,,Dit pand is van mezelf dus ik zit niet op een schopstoel, maar als dat nieuwe plan door zou gaan, verhuis ik daarheen”, zegt Marcel Heijboer van de Coop.

Luc de Nijs van de Bouwgroep hoopt op een snelle, brede oplossing voor de impasse. ,,Huijbergen heeft recht op een mooie supermarkt en nieuwe woningen. Daar willen we liefst in 2021 al mee aan de gang.” In zijn overtuiging moet een goede bibliotheekruimte voor 1,5 ton ook haalbare kaart zijn. ,,Ook zo’n plan ligt er. Het is tijd dat we met zijn allen eens worden en verder gaan in het belang van Huijbergen.”