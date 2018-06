Huijbergen krijgt tiny houses

Henk Leenders, oud Tweede Kamerlid voor de PvdA, en tegenwoordig projectleider bij Millhouse uit Mill kwam vorige week vrijdagavond bij de openbare vergadering van het Huijbergse dorpsplatform uitleg geven over de kleine woningen. "Dit zijn woningen gemaakt van natuurlijke materialen", legde hij uit. "De elementen worden gemaakt in een fabriek en kunnen ter plaatse in een halve dag weggezet worden."

98.000 euro

De benedenverdieping is 32 vierkante meter en de bovenverdieping 16 vierkante meter. De woningen zijn standaard voorzien van zonnepanelen en beschikken over elektrische laadpalen. Een woning kost 98.000 euro. Volgens Leenders zijn de huizen vooral geschikt voor starters en senioren die kleiner willen gaan wonen.

Inschrijven

De gemeente Woensdrecht is alvast enthousiast over het plan en verleend alle medewerking om de woningen te plaatsen. Volgens de gemeente en Millhouse is het nu wachten op belangstelling. Inschrijven kan tot 1 augustus. "Als er voldoende belangstelling is, kunnen we de vier woningen begin volgend jaar al gaan plaatsen", zegt Leenders.