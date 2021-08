Huijbergen krijgt kloosterwinkel: cultuur, natuur en religie

HUIJBERGEN - Huijbergen heeft er sinds deze week een nieuwe winkel bij. Niet zomaar een winkel maar een kloosterwinkel, die is gevestigd in Het Broederhuis aan de Boomstraat.

Initiatief voor de winkel komt van de woon- en leefgemeenschap de Huijberg. Marjan Bosch van De Huijberg vertelt dat in Het Broederhuis een voormalige vergaderruimte ruimte leeg kwam te staan. ,,Toen is bij ons het idee geboren om er een winkel te beginnen. We verkopen er spullen die een verbinding hebben met cultuur, natuur en religie en die ook een link hebben met het klooster en het dorp”.

Ze benadrukt dat het geen commerciële winkel is, die gaat concurreren met de bestaande ondernemers in het dorp. ,,We verkopen kunst van kunstenaars die hun atelier in het broederhuis hebben. Verder is er houtsnijwerk van broeder Lambertus en met de hand gemaakt aardewerk te koop. Andere producten zijn wenskaarten, kruiden en natuurvriendelijke schoonmaakmiddelen.

,,Van wilde kastanjes kun je een prima milieuvriendelijk wasmiddel maken, en het resultaat is verbluffend”, legt Bosch uit. Ook Huijbergenaren die zelf producten maken, kunnen die te koop leggen in de kloosterwinkel. Met de opbrengst van de winkel gaat de Huijberg nieuwe projecten in en om het klooster opzetten. Bosch zegt dat de winkel ook een sociale functie heeft.

Broeder Marcus

,,De bezoekers kunnen hier ook terecht voor een kopje koffie of thee en een praatje”. Woensdagmiddag wordt de winkel officieel geopend door broeder Marcus, in het bijzijn van een aantal genodigden. De openingstijden zijn nog niet helemaal bekend.

,,We zoeken nog vrijwilligers die in de winkel willen staan. Als we die hebben, kunnen we een schema gaan maken”. Wie nieuwsgierig is, kan zaterdagmiddag een kijkje nemen tijdens de open tuindag van het klooster, tussen 12.00 en 17.00 uur.