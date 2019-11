Houtprijs drastisch laag door keverplaag: ‘20 miljoen euro is nodig, anders verdwijnt groot stuk bos’

Van het land Gezond eten

9 november BERGEN OP ZOOM - In alle jaren dat ik voor de klas heb gestaan, gaf ik naast theorielessen over voeding ook praktijkles, het koken. Dat waren leuke lessen om te geven. Kooklessen stonden op het lesrooster en de meeste leerlingen volgden ze graag. Vooral het eten van zelfgemaakte gerechten of de taart en koekjes die na afloop meegingen naar huis. Regelmatig kom ik oud-leerlingen tegen die herinneringen ophalen over deze lessen. Maar de praktijklessen zijn uit lesroosters verdwenen en daarmee de bijbehorende theorie.