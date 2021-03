Houtkachels nog steeds geliefd in West-Brabant, maar niet iedereen is blij: ‘Het slaat op mijn luchtwegen’

De Bruijn woont in de Haagse Beemden in Breda. ,,Hier in de straat zijn het er zeker vijf”, zegt hij, doelend op het aantal houtkachels. ,,Ik ben blij als de winter is afgelopen dan kan ik weer even ademhalen.” Toch is die adempauze van korte duur, weet De Bruijn inmiddels. ,,Zomers komen de barbecues en vuurkorven weer. Daar heb ik minstens zoveel last van.”



Hij heeft er zelfs een airco voor aangeschaft. Zodat hij in de zomermaanden niet de ramen hoeft open te zetten als ‘s avonds de vuurkorven weer aan gaan. ,,Dan zeggen ze bij de gemeente dat je foto's moet maken bij overlast. Een logboek moet bijhouden. Zie je het voor je in de winter als het donker is? Of dat je het gesprek moet aangaan. Je moest eens weten hoe sommige mensen reageren. Ze vinden dat ze er recht op hebben.”