Houten hartjes en een diner bij het Valentijnsfeest in Woensdrecht

WOENSDRECHT - Adri van Zweden loopt over van de ideeën. Ze is onder meer de drijvende kracht achter de Woensdrechtse jaarmarkt, de Boerenmarkt, het winkeltje Dynamisch Woensdrecht, de voorjaarsmarkt en nog veel meer. Haar laatste idee was het houden van een Valentijnsfeest in Dorpspunt 't Blickvelt in Woensdrecht.

"Dat idee kwam een paar weken geleden opborrelen", zegt de 70-jarige Woensdrechtse. Gisteren was het zover en beleefde het dorp Woensdrecht het eerste Valentijnsfeest in 't Blickvelt. Een activiteit waarbij jong en oud uit het dorp elkaar ontmoet. In een zaaltje van 't Blickvelt zijn een tiental kinderen en een achttal ouderen bezig met knutselen. Ze maken een aardigheidje wat ze aan iemand mogen geven.

I love you

Een 9-jarig meisje is bezig met het plakken van hartjes op een houten paardje. "Dat geef ik vanavond aan mijn moeder", zegt ze, terwijl ze met een viltstift 'I love you' op het paardje schrijft. Ze krijgt aanwijzingen van de 73 -jarige John de Viet. "Ik knutsel graag met hout", zegt hij. De Viet is een van de vrijwilligers van Woensdrecht Werkt, een organisatie die door Adri van Zweden is opgericht om de leefbaarheid in het 1.500 zielen tellende dorp te bevorderen.

Houten hart

De Viet is een paar weken bezig geweest met het maken van houten hartjes en paardjes die door de deelnemers aan het Valentijnsfeest verder opgeleukt konden worden. De 63-jarige Ad Aanraad is ook een van de vrijwilligers van Woensdrecht Werkt en is medeorganisator van het Valentijnsfeest. "Leuk om te doen en ik ben lekker bezig", zegt hij, gezeten in zijn rolstoel.

Diner

In een ander zaaltje in 't Blickvelt zijn Myrian Goorden en Marion Simons bezig met de voorbereidingen van een diner dat om 17.00 uur wordt opgediend. Op het menu staat soep, nasi, gehaktballetjes en diverse hapjes. Voor 5 euro mag men aanschuiven. Van Zweden heeft 60 inschrijvingen voor het Valentijnsdiner: de zaal zit vol. Na het diner is er muziek van amusementsduo PT Express. Op de vraag hoe ze alles krijgt gefinancierd, zegt Van Zweden: "Gewoon overal een beetje schooien en dan lukt het wel."

Of het Valentijnsfeest een jaarlijks terugkerend evenement wordt, weet Van Zweden nog niet. "Misschien heb ik volgend jaar wel weer andere ideeën om de inwoners bij elkaar te brengen."