Houden winkelaars zich wel aan de routing?

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR - Het zonnige weer heeft zaterdag niet tot extreme situaties geleid in onze regio. Het drukst was het zaterdagmiddag in winkelcentrum De Roselaer in Roosendaal.

Daar houden bewakers goed in de gaten of de winkelaars wel de aangegeven looproute volgen. En dat is soms best nodig, want niet iedereen houdt zich aan de routing of heeft in de gaten dat die er überhaupt is.

Volledig scherm Op de Nieuwe Markt strijken veel mensen even neer voor een winkelpauze. © Florence Imandt

Jolande van Bakel, bedrijfsleider bij de nieuwe winkel van Bomont, heeft de indruk dat het elke week ietsje drukker wordt. ,,In het begin hadden we nieuwsgierigen omdat we hier nieuw zijn, maar over het algemeen zien we toch vooral functionele winkelaars. Gezinnen, of mensen met tweeën. Veel moeders en dochters vandaag!”

Bomont laat liever minder mensen toe dan is toegestaan

Elke bezoeker moet een genummerd klerenhangertje mee naar binnen nemen zodat het personeel weet hoeveel mensen er binnen zijn. ,,We laten maximaal 36 personen toe, dat is onder de norm van 1 persoon per tien vierkante meter. Zo kunnen we de anderhalve meter het best in de gaten houden.”

Volledig scherm In de Zuivelstraat in Bergen op Zoom is het tegen enen aardig druk. © Florence Imandt

Volledig scherm In het Vierkantje is het rustiger. © Florence Imandt

Op het Thaliaplein in Bergen op Zoom klitten wat jongeren bij elkaar, her en der in de winkelstraten praten mensen op afstand met elkaar en bij Rituals een lange rij wachtenden. Verder is het rustig in de stad.

Volledig scherm Iris van Steenpaal stoomt kleding die gepast is bij The Sting in Bergen op Zoom © Florence Imandt

Bij The Sting stoomt Iris van Steenpaal met een stofzuigerachtig apparaat kleding die klanten wel gepast, maar niet gekocht hebben. ,,Stomen is niet verplicht, maar sinds we twee weken geleden weer open gingen, doen we het. Verder vragen we mensen handgel te gebruiken. Wij laten zeven mensen tegelijk binnen.”

Volledig scherm De parkeerplaatsen bij De Heide in Bergen op Zoom zijn niet op slot. Er staan behoorlijk wat auto's. © Florence Imandt

In het bos bij de Heide is het minder druk nu er een stopverbod langs de weg geldt, toch tellen we er zaterdagmiddag nog 13, en dat is exclusief de auto's op de parkeerplaatsen die niet afgesloten zijn waar je dus wel mag staan. Een Bergs echtpaar dat met de auto kwam, heeft wel begrip voor de maatregel. ,,Het erg mooi geworden, maar het mag natuurlijk niet té druk worden.”

Er werd alleen gewaarschuwd bij De Heide

Volgens de gemeente werkt de nieuwe maatregel prima. ,,Het is niet zo dat mensen het gebied in mogen", zegt voorlichter Peter van de Graaf. ,,Je mag er alleen niet parkeren langs de weg waardoor het minder druk moet worden. Dat is gelukt. De enkeling die toch langs de weg parkeerde, kreeg een waarschuwing. Er werd nog niet bekeurd.”

Volledig scherm In het overdekte winkelcentrum in Etten-Leur was het rustig zaterdagmiddag. © Florence Imandt

In het overdekte winkelcentrum in Etten-Leur is het ronduit rustig. Op de bankjes eten mensen een ijsje. Maar zelfs dat staat een Hoevens echtpaar zichzelf niet toe. ,,We hebben alleen het zomerdekbed opgehaald dat we besteld hebben. En dan meteen weer naar huis. We vinden het te riskant om lang rond te hangen. En kleren hebben we genoeg!”