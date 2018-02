Hotels langs A4: ieder voor zich op Brabantse Wal

BERGEN OP ZOOM/STEENBERGEN - Samenwerking op de Brabantse Wal prima. Maar als het om werkgelegenheid gaat, om belangrijke dossiers zoals de komst van een hotel, dan is het toch ieder voor zich. In elk geval wat Steenbergen betreft. Dat maakt wethouder Marijke Vos duidelijk tegenover deze krant.

,,Steenbergen heeft een unieke locatie voor een hotel. Als je alles samen wilt doen op de Brabantse Wal, moet je gaan herindelen. En zover zijn we nog echt niet. Samenwerken gaat goed. Maar dat is wat anders dan samengaan.''

Kritiek

Quote Van der Velden moet niet huilen, hij wist van onze plannen Marijke Vos, wethouder Steenbergen Zo reageert ze op kritiek vanuit Bergen op Zoom. Die buurgemeente voelt zich overvallen door de plannen voor een hotel langs de A4 bij Steenbergen. Temeer omdat Bergen op Zoom al ettelijke jaren bezig is met de Port of Bergen op Zoom, een Van der Valk-hotel met 140 kamers, een duurzaam tankstation, plus restaurants van McDonald's en KFC. Bij afrit 27. Tussen de twee locaties voor hotels in beide gemeenten zit hemelsbreed amper tien kilometer.

,,Ik ben teleurgesteld in Steenbergen'', zegt de Bergse wethouder Patrick van der Velden. ,,De ontwikkeling bij Bergen op Zoom is een versteviging voor de hele Brabantse Wal. Voor heel West-Brabant.'' Vos vindt dat Van der Velden 'niet moet huilen'. ,,We wisten van elkaar waar we mee bezig zijn'', pareert ze. Dat klopt, erkent Van der Velden. Maar dat Steenbergen plots met de plannen naar buiten kwam, verraste hem wel degelijk. Hij vindt dat je zo niet met elkaar omgaat. ,,De liefde moet wel van twee kanten komen.'' Van der Velden denkt dat de naderende verkiezingen voor de gemeenteraad Steenbergen ertoe hebben aangezet nu met de plannen te komen.

Groen licht

Quote Ik schud mijn moede hoofd bij zoveel nieuwe hotelkamers Frans Hazen, Grand Hotel De Draak Volgens Van der Velden heeft een hotel in Steenbergen weinig kans van slagen. ,,We hebben vorige week meteen met de provincie gebeld.'' Voor de duidelijkheid, zegt hij. Want het Bergse project heeft groen licht van Den Bosch, weet hij. En dat ziet hij niet snel veranderen.

De Steenbergse wethouder Vos kaatst ook dat balletje terug. ,,De markt zelf is naar ons toe gekomen. Wij gaan in dat initiatief mee. Want een hotel op die plek is een wens van college en gemeenteraad.'' Een ontwikkeling die goed is voor de plaatselijke economie: ,,De ontwikkelaars willen met plaatselijke bedrijven gaan samenwerking, dat leidt tot versterking van de Steenbergse economie.'' En daarom gaat Steenbergen er voor.

Frans Hazen

Met argusogen kijkt vanaf de zijlijn Frans Hazen van Grand Hotel De Draak naar al die hotelplannen op de Brabantse Wal. Hij is er zeer kritisch over. Verwijt bestuurders dat ze niet verder kijken dan de eigen gemeentegrenzen. ,,Het is verschrikkelijk veel wat er bijkomt'', stelt hij. En, voorspelt de ervaren hotelier alvast: ,,Het creëert banen, lees ik. Maar aan de andere kant kost het ook banen. Die trek je bij andere bedrijven weg.'' Want zoveel hotelkamers erbij gaat gevolgen hebben voor de hotelmarkt, is zijn overtuiging. ,,De gemiddelde bezettingsgraad is 60 procent. Als dat nu 80 a 90 procent was, dan zou ik zeggen er kunnen kamers bijkomen. Hoe meer varkens aan de trog, hoe dunner de spoeling wordt. Ik schud alleen maar mijn moede hoofd.''

Sprookje