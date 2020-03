Hotel langs A4 krijgt landmark: ‘We willen er een viersterren-plushotel van maken’

Wethouder Willy Knop en Ad van Beijsterveldt, één van de initiatiefnemers, tekenden gistermiddag de koopovereenkomst van de grond waarop het hotel wordt gebouwd.

Hoge toren

,,Die landmark kan bijvoorbeeld een toren zijn", legt Luud van Ginneken, net als André Lips, initiatiefnemer van het hotel langs de A4 bij bedrijventerrein Reinierpolder, zijn gehoor uit.

,,Hoe die toren eruit gaat zien laten we aan de exploitant en hun architect over. Het moet wel iets bijzonders worden, geen dozencentrum." Wie de exploitant van het 120 kamers tellende hotel is, willen de initiatiefnemers nog altijd niet zeggen. Ze denken geen bedreiging te zijn voor bestaande hotels. ,,Er is behoefte aan 140 kamers."

,,Wij richten ons vooral op mensen uit het middenmanagement van bedrijven die willen overnachten." Er komen nog andere voorzieningen. ,,Bijvoorbeeld zorgkamers en long stay. Maar ook een casino en een vergadercomplex met restaurant."

Wethouder Knop is verheugd dat er eindelijk duidelijkheid is. ,,We zijn al drie jaar bezig. Het is een economische impuls voor Steenbergen, goed voor de werkgelegenheid en het mkb."

Tijdens de laatste raadsvergadering werd aandacht gevraagd voor omwonenden en een boerderij die aan de grond grenst. ,,We waren al in gesprek en doen ons best om dit op te lossen", reageert Van Beijsterveldt. ,,Wat de boerderij betreft, we kunnen onze plannen ook zonder die boerderij ontwikkelen."