Hotel de Kaai in Steenbergen breidt uit

STEENBERGEN - Dat de zaken goed gaan bij brasserie en hotel de Kaai in Steenbergen, dat zal geen verrassing zijn. Wie er wel eens heeft gegeten of de Kaaistraat in loopt, ziet het direct: het is er druk. Dat bevestigen ook de uitbreidingsplannen: er komen vijf hotelkamers bij.

Want het gaat goed met voormalig hotel Aarden. Ondernemers Ewout van den Berg, Johan Bosters en Ronald van der Sandt namen de boel in 2016 over, nadat het legendarische hotel failliet ging. Een grondige verbouwing volgde. Van een bruin café met dito restaurant veranderde het pand in een hippe, lichte brasserie. Boven zijn daarnaast zeven hotelkamers, met in totaal elf bedden.

In het naastgelegen pand van nu nog Sportshop Heshof komen daar nu vijf ruime kamers bij. De kamers komen dus op de begane grond. ,,En dat is redelijk uniek voor een hotel'', zegt Bosters. Het geeft de mannen dan ook de gelegenheid om een kamer in te richten die geschikt is voor mindervaliden.

Toeristen

De kamers van hotel De Kaai zijn nu vooral gericht op werkende mensen. Veel bedrijven boeken kamers voor hun werknemers die in de buurt moeten zijn. Er zijn weinig faciliteiten beschikbaar. Van den Berg: ,,Ze zijn ook echt bedoeld om in te overnachten en niet om in te verblijven.''

Voor toeristen niet echt ideaal dus, terwijl die in de zomermaanden ook wel in Steenbergen willen overnachten. Die groep hoopt het hotel straks dan ook beter te gaan bedienen. De nieuwe kamers hebben allemaal tweepersoonsbedden. Ook aan gezinnen is gedacht: enkele kamers kunnen met elkaar verbonden worden.

Goed voor Steenbergen, zegt Van der Sandt. Het past dan ook perfect in de ambities van de gemeente, vult Van den Berg aan. ,,Ik weet dat de gemeente graag een hotel langs de A4 wil. Maar dit is veel beter. Wij geloven echt in kleinschaligheid.''

Vernieuwd

Hij vervolgt: ,,Als je een hotel langs de A4 hebt, dan gaan mensen de snelweg af. Blijven ze slapen en gaan ze weer weg. Maar hier komen ze in de stad. Ze lopen een rondje, eten misschien ergens. Dat past heel goed in de recreatieve ambities van de gemeente.''

Begin 2018 krijgen de ondernemers de sleutels van de winkel. Bosters: ,,Dan gaan we direct breken. Het pand wordt volledig vernieuwd. Je hebt natuurlijk een heel andere inrichting nodig dan een sportwinkel.''