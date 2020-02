Hotel bij A4 dupeert families: ‘We zijn er helemaal klaar mee’

Hier verrijst bliksem­snel een supermarkt: ‘De Zeeland in het klein’

6 februari BERGEN OP ZOOM - Op zijn gemak kuiert eigenaar Peter Ernest door zijn supermarkt aan de Bloemendaal in de wijk Meilust in Bergen op Zoom. Om hem heen lijkt het chaos, maar het tegendeel is waar. Dit is een strak geplande organisatie. In een paar weken tijd verandert zijn MCD in een Boon’s Markt. En dat gaat veel verder dan alleen een andere naam op de deur.