Hotak’68 verhuist niet naar nieuwe school IKC: ‘Balen, maar beter tijdig de stekker eruit’

HOOGERHEIDE/WOENSDRECHT - Tafeltennisvereniging Hotak’68 uit Hoogerheide ziet af van verhuizing naar het nieuwe scholencomplex dat in 2023 bij Woensdrecht komt. In dat IKC worden gymzaal en clubruimte van elkaar gescheiden door een gang. Dat wil Hotak niet en het bouwplan aanpassen kost tonnen.

,,Nu hebben we in MFC Kloosterhof een goede sporthal, maar geen eigen honk. Dus zoeken we al jaren een andere stek. Door in het IKC de gymzaal en de maatschappelijke ruimte te huren en te onderverhuren, leek dat te lukken. Maar nu blijkt dat de architect ‘aangrenzend’ anders interpreteert dan wij”, verzucht Hotak-voorzitter Roland van den Heuvel.

,,Op de schets staat nu een gang tussen gymzaal en kantine. Zo spelers of fans kunnen vanuit het honk geen wedstrijden of trainingen volgen. Staat er alleen een glazen wand, dan kan een trainer vanuit de zaal toezicht houden op het andere deel. Maar in deze opzet niet. Zodra helder werd dat de architect beide ruimtes toch ‘aangrenzend’ vindt met die gang ertussen, zijn we gaan praten.”

Geen rek in plan, geen enorme sponsorpot

Van der Heuvel merkte echter dat er geen rek in zat. ,,We hebben geen enorme sponsorpot en zouden er met deze inrichting niet op vooruit gaan, dus trekken we nu tijdig de stekker uit onze deelname in het IKC. Dat is maandag aan de gemeente gemeld. We blijven in MFC Kloosterhof.”

Wethouder Lars van der Beek baalt ervan. ,,We gaan in prima harmonie uit elkaar, maar het is wel droevig. Ook wij hadden nooit gedacht dat de term ‘aangrenzend’ zo uit zou pakken. Dus we snappen de keuze van Hotak. Maar aanpassing van het plan is geen optie, dat zou zeker twee ton extra kosten.”

Eisen onderwijshuisvesting

Volgens Van der Beek moet de Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) die het Integraal Kind Centrum gaat bouwen en exploiteren voldoen aan vele eisen qua onderwijshuisvesting. ,,Een andere indeling maakt het pand minder functioneel.” Of er alsnog een maatschappelijke ruimte komt in het IKC is nog niet besloten. Onderzoek van Hotak bij andere clubs toonde weinig animo aan voor verhuur.

In het IKC aan de Fortuinstraat in Woensdrecht krijgen vanaf 2023 de verouderde basisscholen De Poorte en De Stappen en de LPS-kinderopvang onderdak.