Hortensiafile bij Hoogerheide: massale belangstelling voor gratis planten van de familie Meewisse

Bieden op kerken van Huijbergen en Putte kan tot 1 januari: ‘Maar niet voor symbolisch bedrag’

HUIJBERGEN/PUTTE - Wie de kerk in Huijbergen of Putte wil kopen, kan tot 1 januari 2023 een bod doen bij parochie De Bron. Daarbij telt zowel de prijs als de beoogde invulling. ,,We verkopen niet voor een symbolisch bedrag, en horeca mag niet.”

14 oktober