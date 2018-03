Horror-restaurant Church of Fear in de kerk van Welberg

WELBERG - Sapjes uit het infuus. En spareribs van de brancard. Als het aan directeur Jerry Anholt van de Centrale Zorggroep ligt opent in de Corneliuskerk in Welberg nog dit jaar horror-restaurant 'Church of Fear'. En in het klooster ernaast een escaperoom. Jongeren met autisme en gedragsproblemen gaan er aan het werk. "Dit is uniek in Europa."

De onderhandelingen met de eigenaar van de kerk zijn gedaan. Ook de bank is akkoord. Het wachten is op de gemeente, die de bestemming van het pand moet wijzigen. En dan kan de bouwploeg aan de slag in het klooster en de kerk in Welberg. Het is een ambitieus plan, geeft directeur Jerry Anholt van CZG toe.

Het griezelrestaurant in de kerk en de escaperoom in het klooster moeten met Halloween openen. Bezoekers boeken een arrangement. Dat start in de escaperoom. "Hoe meer griezels ze weten te bevrijden, hoe hoger de korting", zegt Anholt. Wie zijn weg naar buiten heeft gevonden, kan vervolgens in het restaurant een hapje eten. De menukaart is klaar. Daarop staan gerechten als 'bloody mary' en 'taste of death', respectievelijk tomatensoep en schnitzel.

Griezelrestaurant

Volledig scherm Het idee voor een horror-restaurant heeft Anholt opgedaan in Amerika, waar hij enkele jaren heeft gewoond. Daar runde een vriend in Daytona Beach een griezelrestaurant, vertelt Jerry. "Dat moet hier ook aanslaan. Het is een belevenis. Straks krijg je de spareribs geserveerd op een bloederige brancard en komen de sapjes uit het infuus." Koks heeft Anholt inmiddels klaarstaan. Voor de bediening is hij nog op zoek naar personeel. Een deel van het werk nemen de clienten van CZG voor rekening.

Het gaat om jongeren tussen de 16 en 23 jaar met een gedragsproblemen of een vorm van autisme. "Voor de jongens en meisjes is het een ideale opstap naar betaalde baan. En het leuke is: het hoeft allemaal niet perfect te gaan zoals in een 'echt' restaurant. Dat is juist de charme, dat het een beetje klungelig gaat."

Anholt is eerder deze week in gesprek geweest met de gemeente over de bestemming van het pand. Binnen het nieuwe dorpsplan Welberg is opgenomen dat in de kerk horeca mogelijk moet zijn. "De gemeente wil nog in overleg met de gemeenschap. Dat begrijp ik. Overigens hoor ik tot nu toe alleen maar positieve geluiden." Met de eigenaar van zaal Koch wil Anholt de mogelijkheid van een gemeenschappelijk terras voor de kerk onderzoeken.

Verbouwen

De directeur verwacht binnen een maand groen licht van de gemeente. Dan kan de verbouwing starten. "We laten de kerk intact. Aan de buitenkant verandert weinig. Binnen gaan alle banken eruit. Die maken plaats voor tafels. En aan de rechterkant komt een open keuken. Alle authentieke elementen blijven behouden, zoals het orgel en de schilderingen. Dat geeft juist een unieke sfeer die je nergens anders vindt. Daarom de keuze voor een kerk."