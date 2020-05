Horecaondernemers klaar om terras te openen

Verzoek bij gemeente

Het Beursplein in Bergen op Zoom is in de zomer normaal gezien volledig terras. Elke vierkante centimeter wordt bezet door een tafel of stoel. Dat wordt met 1,5 meter ertussen nog best passen en meten. En zorgt voor minder plekken. Eigenaar René van Ee, van Eten-Drinken-Slapen bij Van Ee heeft dan ook aan de gemeente gevraagd welke mogelijkheden er nog zijn.

,,Daar krijgen we binnenkort uitsluitsel over. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd of we ook op de overlooproute hiernaast tafels weg kunnen zetten. Het wordt voor de horeca wel moeilijk, met die 1,5 meter.”

Een groot terras

De Markt in Steenbergen zal straks waarschijnlijk volledig terras zijn. Zegt Peter Jongenelen van Het Hoofdkantoor. ,,Dat is het plan dat we nu hebben opgevat, een heel groot terras. Als het net zulk mooi weer is als de afgelopen tijd, dan is extra ruimte meer dan welkom. Maar daarover zijn we nog in gesprek met de gemeente.” Hij zelf is er in ieder geval al klaar voor. ,,Ik heb al extra tafels en stoelen besteld. We willen gaan knallen vanaf 1 juni.”