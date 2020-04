Horecaman van De Bourgondiër kan niet wachten om weer vol gas aan de slag te gaan

Stilvallen vraag naar diepvries­friet voor horeca raakt aardappel­sec­tor: ‘Situatie is dramatisch’

6:43 BERGEN OP ZOOM - Frites eten doen we alleen nog thuis. Maar buiten de deur, in een restaurant? Nee. En daardoor is de wereldwijde vraag naar diepvriesfriet voor de horecasector vrijwel stilgevallen. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor aardappeltelers in Zuid-West Nederland.