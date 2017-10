Horeca Putte hoopt op goedbezochte Sluitingsprijs

PUTTE - Organisatiebureau Golazo Sports nam de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, die in zijn voortbestaan bedreigd werd, over van de lokale organisatie. Wat betekent die wisseling straks voor de horeca en de wielerliefhebbers?

Hoewel de Sluitingsprijs Putte-Kapellen op dinsdag 17 oktober al aan zijn 84e editie toe is, vraagt de plaatselijke horeca zich af hoe de koers en de omzet uit gaan pakken. Immers, voor het eerst in de historie heeft het Belgische sportmarketingbureau Golazo de touwtjes in handen. Met als primeur een grote publiekstent die van 13.00 tot 24.00 uur open zal zijn.

Golazo plaatst de nieuwe horecavoorziening - met live muziek en dj - in de weide achter Afspanning De Croone, daar waar in het verleden een vip-tent stond. Die komt dit jaar op de stoep voor de tegelhandel bij de aankomstlijn.

Zaakvoerder Manuel de Keijzer van taverne Hollands Hof in Belgisch Putte, tegenover de finishlijn die in het wegdek bij de grens verankerd is, heeft er gemengde gevoelens bij. ,,Hopelijk gaat het beter dan vorig jaar. Toen liepen we veel volk mis omdat de start in Kapellen was en mensen van daaruit naar huis gingen omdat de koers live op tv te zien was bij VTM. Vroeger startten ze hier voor de deur en zat het om half elf al vol, nu pas om vier uur.”

Geen landelijke tv

Nu de koers geen deel meer uitmaakt van de Napoleon Cup, blijft de landelijke tv weg. Wel zendt de Antwerpse zender ATV nog uit. De voorstellling van de renners en de start blijven tot spijt van De Keijzer in Kapellen. ,,Lastig inschatten hoeveel personeel ik ‘s morgens al moet oproepen.”

De Keijzer hoopt dat de wielerfans snel vanuit Kapellen komen afzakken en dat de publiekstent hem geen klandizie kost. Hij zet zelf ook weer een tent, en een tapwagen. ,,Al moet ik nog horen van Golazo waar ik die mag zetten. En dan zien we wel hoe het loopt. Al hangt dat ook van het weer af.”

Veel minder cafés

Sandra Snepvangers van café De Roskam aan de Nederlandse kant van de meet, wacht het rustig af. ,,Een drukke koers is mooi, maar ik ben er niet afhankelijk van. Vol zit het hier toch wel. Ik heb vaste gasten uit Zeeland die met bussen tegelijk komen. Maar het is wel anders dan vroeger. Toen ik hier 22 jaar geleden begon, had je nog 23 cafés, nou nog een stuk of zeven.”

Volledig scherm Roy Jans won vorig jaar de 83e Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Moreno Hofland (links) werd derde. © BELGA Juist die terugloop ligt volgens Golazo aan de basis van de publiekstent. ,,Die komt er op verzoek van de gemeenten”, vertelt Hertog. ,,Zij willen de sfeer van het volksfeest van vroeger terug. De tent is bedoeld als extra voorziening voor de mensen, niet om ze weg te trekken bij de lokale horeca. Dat effect verwacht ik niet.”

Vip-locatie

Die wens komt dan blijkbaar van Kapellen en Stabroek, want woordvoerder Jan Prop stelt dat de gemeente Woensdrecht niet om een publiekstent heeft gevraagd. ,,Wij hebben alleen een voorkeur uitgesproken voor een vip-locatie direct aan het parcours. Vorig jaar zaten we in een sporthal over de grens van waaruit onze gasten niets van de koers konden zien.”

Hertog stelt dat Golazo de publiekstent niet nodig heeft om de begroting te dichten. ,,Zoveel zullen kosten en omzet niet schelen. We zouden het onszelf makkelijker maken als we die tent niet zetten. Het is echt voor de fans.”

Spijtig

De Keijzer verwacht dat Golazo de koers professioneel opzet. ,,Alles zal vast in orde zijn, wel spijtig dat het geen mensen uit Putte zelf meer zijn die het organiseren.” Een geluid dat wethouder Martin Groffen eerder ook al vertolkte.