Horeca in Bergen op Zoom: ‘Je moet je als ondernemer onderscheiden’

BERGEN OP ZOOM - Circa 200 kikkers moet hij in de kruiwagen zien te houden. Een deksels karwei. In gewone tijden al. En met corona al helemaal. Harold van der Meer is als voorzitter van de Bergse horeca niet te benijden. Zelf blijft hij er rustig onder. ,,Je kunt het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken.''

Natuurlijk zit hij soms in een spagaat. Aan de ene kant de overheid, met de landelijke maatregelen van het Rijk en op lokaal niveau de burgemeester en de Veiligheidsregio. Aan de andere kant zijn achterban. Allemaal ondernemers die eerst en vooral voor hun eigen zaak opkomen. ,,En dan zijn er tegenwoordig ook nog 67.000 virologen in de stad.''

Om daartussen te laveren en een koers uit te zetten vraagt stuurmanskunst. Zeker als er ineens van bovenaf wordt geroepen dat Belgen even niet meer welkom zijn in de stad, de inwoners van de regio Antwerpen voorop. ,,Meteen hingen tal van collega's aan de telefoon. Dan heb je als voorzitter wel wat uit te leggen. Het valt ook niet mee om iemand te overtuigen die net een afzegging van een groep van zestig gasten heeft gekregen, waarvan de helft uit België afkomstig was.''

In zijn eigen bedrijf merkte hij ook de gevolgen van de oproep van burgemeester Petter. De Bowling Resto-Lounge in De Zeeland is een zaak met bovenregionale uitstraling en trekt doorgaans gasten uit de wijde regio, ook van over de grens. Tal van Vlamingen belden in die dagen, waaronder ook veel campinggasten uit de streek.

Of ze niet meer welkom waren? Voor Van der Laan Meer het een uitgemaakte zaak. ,,Wie op alle verplichte triage-vragen 'nee' kan antwoorden is welkom. Waar hij of zij ook vandaan komt.''

Natte horeca

In de bowling zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen om coronaproof te zijn. De banencapaciteit is gehalveerd, zodat de anderhalve meter afstand tussen de groepen spelers bewaard blijft.

Wat ook telt: De bowling zit in een modern gebouw en plukt daar nu de vruchten van. ,,De ventilatie is op orde. Het is een hoog en ruimtelijk gebouw, met ook voor corona al veel afstand tussen de tafels.''

Quote De onzeker­heid was het ergst, nog steeds wel eigenlijk Harold van der Meer Van der Meer weet natuurlijk als geen ander dat met name de natte horeca in de stad het zwaar heeft. De omzetdaling bij cafés en bars hakt erin, tot op de dag van vandaag. ,,De kostenstructuur van horecabedrijven gaat niet uit van een gedwongen sluiting van drie maanden. Je kan als gezond bedrijf een leuke buffer hebben. Maar als de tent op slot gaat en er geen inkomsten zijn, dan gaat het hard.''



Ook grote spelers in de stad, van de Bourgondiër tot De Berk, deden een beroep op de NOW. Het Rijk nam een fors deel van de loonkosten over. Van der Meer zelf had in die eerste maanden van corona soms ook last van slapeloze nachten. ,,De onzekerheid was het ergst, nog steeds wel eigenlijk. Ik ben bang dat we zeker tot volgend jaar zomer met allerhande regeltjes te maken blijven houden.''

Onderscheiden

Van der Meer is echter een optimist en een bruggenbouwer van nature. ,,In het begin van corona dacht ik ook in bedreigingen, nu in kansen.'' Hij geeft hoog op over de samenwerking op lokaal niveau, met de gemeente Bergen op Zoom en andere officiële instanties. ,,Ik begrijp waarom op het stadskantoor bepaalde beslissingen worden genomen. We worden daarover ook in het vroegst mogelijke stadium geïnformeerd. Om het uit te leggen aan een ondernemer die zijn zaakjes op orde heeft is een ander ding.''

Quote Bedrijven met een terras hebben deze zomer gewoon een goede omzet gedraaid Harold van der Meer Van der Meer pleit voor maatwerk, met ook voor de gast zo duidelijk mogelijke informatie. ,,Wat allemaal wél kan moet het uitgangspunt zijn.'' De voorman van de Bergse horeca wijst op wat er juist de voorbije maanden in de stad is bereikt. ,,De ruimere opstelling van terrassen op de Grote Markt zou wat ons betreft in de zomermaanden mogen blijven. Het zag er fantastisch uit. Ook die vooruitgeschoven opstelling van de terrassen aan de Boulevard is een succes. Bedrijven met een terras hebben deze zomer gewoon een goede omzet gedraaid.''

Van der Meer gelooft in kwaliteit en goed gastheerschap. ,,De tijd is voorbij dat elk koffietentje in de stad meteen vol zat. Dat was voor corona al zo en is nu nog meer aan de orde. Je moet je als ondernemer onderscheiden, met een creatief concept en een goede prijs-kwaliteit verhouding.''

Voormalig pomphouder

Zelf is hij een voorbeeld van een ondernemer die altijd vooruit denkt. Van der Meer was voorheen pomphouder, met drie benzinestations in de stad. Hij voelde dat de rek eruit was, zowel aan de Marconilaan en de Gagelboslaan als op Villa Nova. ,,Steeds meer uren maken voor dezelfde marge.''

Een uitje met de medewerkers naar een bowlingcentrum elders in de regio opende zijn ogen. Van der Meer zag vooral ook hoe het niet moet. ,,Dezelfde bakplaat als ik thuis had. Ik wilde het anders doen, op een hoger niveau en met meer restaurantbeleving.''

Quote We hebben een prachtige binnenstad en staan daardoor altijd met 1-0 voor Harold van der Meer Bowling Resto-Lounge Bergen op Zoom bestaat in oktober 5 jaar en is ondertussen niet meer weg te denken uit de stad. De sleutel van het succes? ,,Veel andere zaken zijn opgezet door sportbowlers. Ik kijk er met een andere blik naar, meer als een ondernemer.”



Met de horeca in de stad komt het volgens Van der Meer ook goed. Hij voorziet geen kerkhof van omgevallen zaken voor zich. ,,We hebben een prachtige binnenstad en staan daardoor altijd met 1-0 voor. Wel vind ik dat we als horeca meer moeten samenwerken. Je moet elkaar ook wat gunnen. Dat is lang niet altijd zo. Daar heb ik in het begin wel aan moeten wennen.''

Harold van der Meer



Leeftijd: 47 jaar

Geboren: Bergen op Zoom

Woonplaats: Bergen op Zoom

Burgerlijke Staat: gehuwd met Bianca, drie kinderen

Werk: directeur-eigenaar Bowling Resto-Lounge en Crazy-Golf, Bergen op Zoom

Bekend als: voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Bergen op Zoom

Volledig scherm Voorzitter horeca Harold van der Meer in zijn bowlingbaan © peter van trijen/pix4profs