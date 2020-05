Horeca en musea 'stikblij' met binnenstromende boekingen: 'Eindelijk een lichtpuntje’

Binnenba­den weer open: ‘Dat moet een typefout zijn, dacht ik eerst’

11:59 BERGEN OP ZOOM - De zwembranche is compleet overvallen door het nieuws dat de binnenzwembaden vanaf maandag weer open mogen. ,,Dit hadden we totaal niet verwacht”, zegt Walter van Krieken, manager van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom. Hij is blij verrast maar geeft meteen aan dat maandag voor De Schelp geen haalbare kaart is.