Horeca baalt: nog steeds geen duidelijkheid winterterrassen

Eén voordeel van de droogte: zonnebaars uitgeroeid in moeras de Zeezuiper: ‘Het is net een piranha’

8 oktober BERGEN OP ZOOM - Ondanks de regen, is het nog altijd gortdroog. En dat is in de natuur maar voor weinig dingen goed. Behalve als je de zonnebaars wilt uitroeien. Een vis die jaren terug is uitgezet in de Zeezuiper, het moeras achter de Wouwse Tol. En alles wat los en vastzit opeet. Dan is het ineens wel handig dat de waterstand laag is.